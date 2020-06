Gattuso: “Bisogna rispettare la Juve e giocarcela con le nostre armi. Di Sarri mi piace tutto”

Alla Rai: “Lozano? Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento. Non c’è mai un momento migliore per incontrare la Juve”

Il tecnico del Napoli è stato intervistato da Alessandro Antinelli della Rai alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve.

Su Sarri:

Su Lozano, allontanato dall’allenamento:

“Chi è stanco e non se la sente, chi non è lucido di testa per me può stare nello spogliatoio, se perde un giorno non succede nulla. Sanno che quando scendono in campo, quando fischio, voglio vedere gente che va a mille all’ora. Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento“.