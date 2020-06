Sky: Gattuso prova i rigori in allenamento in vista della finale

Gattuso ha fatto svolgere ai suoi ragazzi una seduta lunga in cui ha voluto curare ogni minimo particolare in vista della finale contro la Juventus di domani sera.

Il Napoli ha fatto l’allenamento di rifinitura al San Paolo in vista della finale di domani contro la Juve. Come riferisce la redazione di Sky Sport, Gattuso ha fatto svolgere ai suoi ragazzi una seduta lunga in cui ha voluto curare ogni minimo particolare in vista della finale contro la Juventus di domani sera. Gli azzurri si sono esercitati anche nei calci di rigore.