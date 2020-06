Gazzetta: con la Serie A a porte chiuse il Napoli perde circa 6 milioni

La stima de La Gazzetta dello Sport. La Juventus è la squadra che rischia di perdere di più, tra i 15 e i 25 milioni di euro

Riportare i tifosi allo stadio non vuol dire soltanto ricreare l’atmosfera migliore per giocare e avvicinare nuovamente questo sport agli appassionati. È necessario anche per le finanze dei club: secondo una stima de La Gazzetta dello Sport, finire il campionato a porte chiuse comporta una perdita complessiva tra i 60 e i 105 milioni di euro. La cifra varia in base alla politica di rimborso degli abbonati.

In particolare il Napoli perderebbe tra i 5 e i 6 milioni. La Juventus è quella che rischia di più, con perdite stimate su 15-25 milioni, mentre per l’Inter tra i 10 e i 18. Seguono poi Milan (8-12 milioni) e Roma (4-8 milioni).