Sconcerti: “Gattuso non è un fenomeno, non farei a nessuno un contratto di 3-4 anni”

A Canale 21: “E’ un buon allenatore come ce ne sono altri, non dobbiamo pretendere che sia un marziano. Non è Allegri, non è Mourinho e per fortuna non è Conte”

Ospite a Canale 21, il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha commentato il rinnovo di Gennaro Gattuso come allenatore del Napoli.

“Gattuso è un buon allenatore, sta facendo una buona stagione, ma non farei mai a nessuno un contratto di 3-4 quattro anni, posso farlo ad un dirigente ma se mi sbaglia 3-4 partite poi dopo devo mandarlo via. Gattuso è un buon allenatore come ce ne sono altri, non dobbiamo pretendere che sia un marziano, non è un fenomeno. Sono sicuro che Gattuso sia una bella persona, dal punto di vista tecnico vive bene con i propri giocatori. Non è Allegri, non è Mourinho e per fortuna non è Conte“.