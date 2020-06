Romulo: “Balotelli? Ha un buon cuore, un’immagine diversa da quella mediatica”

Il centrocampista del Brescia a Foot Mercato: “Tecnicamente è speciale, spettacolare. Ci ha aiutato come poteva. Ride, scherza, è diverso con noi. E si è sempre comportato bene”

Il centrocampista del Brescia, Romulo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Foot Mercato. Ha parlato di Balotelli, suo compagno di squadra, ai ferri corti con il club.

“Tecnicamente è speciale, spettacolare. Ha fatto delle gare importanti in stagione ma è stata difficile per tutti. Ci ha aiutato come poteva. Ha un buon cuore, un’immagine diversa da quella mediatica. Ride, scherza, è diverso con noi. E si è sempre comportato bene”.