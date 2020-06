Il club giallorosso ha sospeso dall’incarico l’attuale direttore sportivo, conseguenza di forti divergenze con Pallotta. De Sanctis pronto a succedergli

Divergenze che non si sono appianate, quelle tra il presidente della Roma James Pallotta e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. I due avevano avuto un confronto acceso sulle future strategie di mercato, ma evidentemente non c’è più l’armonia nelle decisioni. Per questo, stando a quanto riporta Sky Sport, il club ha deciso di sospendere dall’incarico Petrachi, almeno al momento, ma la separazione pare ormai inevitabile.

Il principale candidato per subentrare all’attuale direttore sportivo è Morgan De Sanctis, ex portiere di Napoli e Roma, che ora ricopre la carica di team manager della Roma ed è in possesso del patentino. Il suo lavoro sarà supervisionato da Franco Baldini.