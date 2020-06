Repubblica: “Sarri ha invano cercato di mertensizzare Dybala, Ronaldo gli ha detto no”

La Juve in finale di Coppa Italia senza il centravanti. Schiererà Cristiano come 9, ma il portoghese è da sempre riluttante

“ Chi era Mertens prima di farsi benedire da Maurizio Sarri? Un’aletta interessante e leggera, senz’altro utile ma per niente implacabile. Finché un giorno Higuain, quello che faceva tanti ma tanti gol grazie anche agli assist dell’aletta, prese baracca e burattini, e tanti soldi, e se ne andò alla Juve, lasciando un vuoto nel cuore e in mezzo all’area, quel territorio che lui occupava quasi militarmente”.

Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica. Ricordando che quel vuoto, Maurizio Sarri lo colmò trasformando Mertens in un bomber.

Sarri ha cercato di fare lo stesso con Dybala, quando è arrivato alla Juve.

“ Alla Juve, Sarri ha tentato di mertensizzare Dybala senza cavarne un ragno dal buco : la Joya al centro dell’area si smarrisce e poi, come diceva Allegri, «è uno che nelle gambe ha 10-15 gol a stagione, non di più»”.

L’operazione non può riuscirgli nemmeno con Ronaldo

“ Ronaldo non lo si può mertensizzare per evidenti motivi , che si colgono a prima vista. Ma Sarri resta convinto che sarebbe un centravanti formidabile, se solo lo ascoltasse. Tuttavia Cristiano non è proprio dell’idea. Non lo è mai stato “.

Sarri non ha un centravanti.

“lui ha la versione vintage di Higuain, un palliativo: non è più quell’Higuain e non sarà mai un devoto servitore, per cui il tecnico è perennemente costretto a delle operazioni di adattamento che limitano, prima di tutto, il potenziale di Dybala, che il meglio lo dà quando può giocare dietro una punta pura, da enganche, come dicono spagnoli e argentini. Però la punta pura non c’è”.