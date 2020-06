“Ragazzi, questa Coppa Italia ha un valore speciale”, l’esortazione di Gattuso alla squadra

Sono le parole del mister riportate dal Corsport perché vincere la Coppa Italia garantirebbe al Napoli l’accesso all’Europa League

La Coppa Italia ha un’importanza particolare per il Napoli di Gattuso, vincere questa sera contro l’Inter significherebbe giocarsi la finale, a questo punto contro la Juve, e poter così accedere direttamente all’Europa League senza troppi calcoli sul campionato. Proprio per questo, come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso sta caricando i suoi in vista della gara di stasera al San Paolo

L’esortazione di Gattuso alla squadra “Il campionato diventerà un’incognita per chiunque, vai a capire come si uscirà da questo letargo forzoso, e Napoli-Inter, che parte dall’1-0 dell’andata, può consentire di avvicinarsi all’Europa, entrandoci dalla porta principale e semmai dopo essere riuscito a vincere ciò che in carriera ha conquistato (da calciatore) soltanto una volta. Che buffo: un Mondiale, due scudetti, due Champions, due Supercoppe europee e una Intercontinentale ed appena una coppa Italia, peraltro diciassette anni fa. E sarà (anche) per questo che l’ha ripetuto al «suo» Napoli: «Ragazzi, questa Coppa Italia ha un valore speciale»”.