Per la Gazzetta l’espulsione di Borini non c’era. Per il Corsport sì

Per la Gazzetta un giallo sarebbe bastato. Per il Corsport, invece, giusto il rosso: ininfluente che ha toccato il pallone

L’espulsione di Borini è uno degli spartiacque del calcio. Chi concorda con l’arbitro Manganiello, è definitivamente immerso nel calcio contemporaneo. La questione l’abbiamo affrontata qua.

Per la Gazzetta dello sport, l’espulsione non c’è.

Voto a Manganiello: 5

Un po’ di ruggine forse andrà via in fretta, ma non è in serata: sul rosso diretto sbaglia anche il Var, sui cartellini è discontinuo (vedi Rog più volte impunito).