L’espulsione di Borini apre una discussione infinita su cosa sia diventato il calcio

Fino agli anni 90 sarebbe stata una normalissima scivolata finita con un’entrata pericolosa. Oggi la volontarietà non conta più. Buon per il Napoli: il Verona si stancherà di più

Chi ricorda Mariolino Corso, non solo per averlo visto ma anche per averne letto e aver apprezzato qualche video vintage, non può che sentirsi smarrito di fronte al calcio contemporaneo.

Questa sera a Verona si sta disputando il recupero di Serie A tra Verona e Cagliari. Calcisticamente una sfida impari, a tratti dal divario imbarazzante, almeno nella prima mezz’ora. Il Verona stava vincendo 2-0 con doppietta di Di Carmine attaccante di provincia che ha girato l’Italia del calcio a bassa velocità.

Poi, improvvisamente, l’arbitro Manganiello ravvisa un fallo di espulsione in una scivolata di Borini che negli anni 60, 70, 80 e persino 90 non sarebbe mai stata fallo. Borini colpisce il pallone e poi finisce su Rog. Dopo tanti replay, si vede che Borini finisce su Rog in maniera effettivamente pericolosa. Pare che la volontarietà e l’involontarietà non esistano più. E così una normalissima scivolata, senza alcuna apparente cattiveria, diventa fallo da cartellino rosso. Manganiello va al Var ed espelle Borini. Il colpo di grazia per chi si affanna a seguire uno sport che sta prendendo una direzione un tempo impensabile.

C’è da discutere se valga più il piede a martello al termine di una scivolata o la scivolata stessa.

Poi il Cagliari accorcia con Simeone. 2-1 a fine primo tempo. Per il Napoli è decisamente meglio, il Verona si stancherà di più. Ma c’è poco da festeggiare. Con questo regolamento, un’espulsione è sempre dietro l’angolo. Per chiunque.