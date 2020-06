Nicchi: “Algoritmo? Speriamo non serva. Fondamentale finire la stagione e ricominciare la prossima”

A margine della riunione del Comitato di Presidenza Figc, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Abbiamo parlato di cose di carattere economico. Poi ci siamo chiariti un po’ le idee sulla ripartenza di Serie A, B e C. Lunedì in Consiglio Federale ogni lega dirà come ripartire per completare i vari campionati. Pensiamo al piano A, il più importante, poi vengono gli altri. Credo che l’interesse di tutti sia cercare il sistema per finire il campionato, il resto è discutibile e se ne può parlare. Ho visto una buona coesione”.