Nel contratto di Gattuso non c’è un premio in caso di vittoria della Coppa Italia

Lo scrive il Mattino: quando firmò il contratto, non pensava di vincere qualcosa. Il Napoli si aspetta che De Laurentiis paghi gli stipendi di marzo

Mercoledì sera il Napoli scenderà in campo all’Olimpico di Roma per provare a portare a casa la Coppa Italia, anzi, come ha detto Gattuso ai suoi ragazzi “per vincerla e basta”, perché le partite non si giocano, ma si vincono.

Intanto nei giorni che mancano alla finale, il Napoli attende che si proceda almeno al pagamento dello stipendio di marzo, ma il Mattino fa notare però una curiosa mancanza nel contratto di Gattuso

nel contratto di Gattuso non ci sono bonus legati alla conquista di un trofeo che manca a Napoli nel 2014. Probabilmente, pensare di poter vincere qualcosa, nei giorni in cui firmava il contratto con il club azzurro, sembrava una mera utopia.