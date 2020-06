Napoli, le trasferte di Verona, Bergamo e Genova saranno lampo

Sul Mattino. La squadra non si fermerà a dormire. Rientro a Napoli dopo le partite con un volo charter sanificato. Un modo per ridurre al minimo i rischi di contagio

Le prime trasferte del Napoli saranno lampo: partenza e rientro in giornata. Lo scrive il Mattino. Dunque a Verona (23 giugno), Bergamo (2 luglio) e Genova (8 luglio) la squadra di Gattuso effettuerà dei veri e propri blitz, senza fermarsi per la notte. A favorire il programma sono le partite alle 19.30. Non si farà troppo tardi, dopo il match e si potrà dunque fare rientro a casa in serata.

Si rientrerà in città dopo la partita, con un volo charter sanificato.

“Un modo per ridurre al minimo i rischi – che ci sono ancora sia pure assai contenuti – di avere contatti con persone positive”.