Mertens risponde ad Eriksen: 1-1 al 45′ tra Napoli e Inter

Il danese la sblocca direttamente da calcio d’angolo, Mertens pareggia e diventa il miglior marcatore della storia del Napoli

Il primo tempo si conclude sul risultato di parità, tra Napoli e Inter, con le reti di Eriksen e Mertens all’inizio e alla fine della frazione. Comincia infatti nel peggior modo possibile la gara degli azzurri, con l’Inter che va in vantaggio dopo soli due minuti di gioco direttamente da calcio d’angolo con Eriksen. La palla passa sotto le gambe di Ospina dopo che sulla traiettoria Di Lorenzo sfiora impercettibilmente. In generale, la squadra di Conte sembra meglio messa in campo e un paio di spunti di Candreva impensieriscono la difesa del Napoli. Al 22′ il pressing di Politano su Handanovic è efficace ma Mertens al momento di avventarsi sul pallone vagante in area scivola e i nerazzurri liberano. Il belga e Insigne provano a farsi vedere in avanti, ma i veri pericoli li crea l’Inter, come alla mezzora quando Lukaku prende posizione su Koulibaly in area e gira di testa, ma Ospina è reattivo e para. Il colombiano si esalta al 40′ quando para la conclusione potente e ravvicinata di Candreva e poco dopo lancia Insigne che si invola in contropiede e serve Mertens che a tu per tu con Handanovic è freddo e lo batte sul primo palo per il pari del Napoli.