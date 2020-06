Le punizioni in allenamento di Mihajlovic sono ancora bellissime (VIDEO)

In un video postato dal Bologna l’allenatore si allena a calciare da fuori area e il risultato è come quello di vent’anni fa

Gli anni passano, ma la qualità del calcio di Sinisa Mihajlovic non è per niente influenzata dallo scorrere del tempo. Sui propri canali social, il Bologna ha pubblicato un video in cui l’allenatore si esercita da fuori area con un portiere. La maggior parte dei tiri prende traiettorie imparabili, segno di come la qualità di uno dei migliori tiratori di punizioni che siano passati in Italia sia rimasta invariata.