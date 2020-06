Messi avverte: “Se col Napoli giochiamo come all’andata non si vince”

L’attaccante del Barcellona in un’intervista a La Nacion avverte i compagni in vista della gara di Champions di agosto contro il Napoli

Messi avverte il Barcellona: “Napoli? Guai se non miglioriamo: giocando come all’andata, non si vince”

Il calcio è pronto a tornare. Con la prima semifinale di Coppa Italia di venerdì si torna finalmente in campo e il Napoli ha ben tre competizioni ancora da giocarsi. Sì, perché ad agosto torna anche la Champions e gli azzurri possono ancora dire la loro e preoccupare il Barcellona come testimoniano le parole di Leo Messi riportate oggi da Repubblica.

L’attaccante argentino del Barcellona in un’intervista a La Nacion ha detto riguardo alla gara di ritorno contro il Napoli

“Guai se non miglioriamo, giocando come all’andata, non si vince”

le parole del campione argentino che sanno tanto di avvertimento. Il Napoli, intanto, spera nel sogno, nel grande traguardo, forte di un pareggio comunque prezioso e consapevole che giocare al Camp Nou a porte chiuse sarebbe un bel vantaggio da poter sfruttare.