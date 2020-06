Marotta: “Abbiamo la voglia di vincere nel DNA, da vedere come incideranno i carichi di lavoro”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai prima del fischio d’inizio della partita col Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Questa società ha la voglia di vincere nel DNA, come dimostra l’annata straordinaria che portò al Triplete. Anche oggi vogliamo essere Inter. È difficile capire come incideranno i carichi di lavoro, sicuramente vogliamo far bene. Tutto il calcio si è impegnato, da Gravina e Dal Pino ai tecnici e ai giocatori, tutti molto professionali.