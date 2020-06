Marchisio: «Gattuso? Professa principi di gioco non sempre seguiti dalla squadra. Fa il furbo?»

A JuventusNews24: «Milik? Mi piace come giocatore. Ma bisogna riflettere sulla sua affidabilità dopo il doppio intervento al crociato. La finale? La Juve sta bene, ma il precedente in campionato non è incoraggiante».

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a JuventusNews24.

Sulla finale di Coppa Italia di stasera, tra Napoli e Juventus.

«Ho visto due squadre non ancora al meglio. Sicuramente però la prima frazione della Juventus è stata il momento migliore di calcio offerto nell’arco delle due semifinali per mentalità e intensità. Anche se molto, alla fine, potrebbe dipendere dalla tenuta. Mi resta la curiosità di sapere come sarebbe andata quella partita col Milan se fossero rimasti undici contro undici…».

La Juve ha tirato un po’ i remi in barca?

«È un subentrato un discorso di gestione, ma il problema di condizione mi è parso evidente. La Juve negli ultimi minuti mi era impaurita, ha rischiato grosso. Un gol del Milan è tutto sarebbe andato a rotoli, ma se ti adatti a giocare a ritmi così bassi è inevitabile…».

Su Ronaldo al centro dell’attacco:

«Col Milan tra i giocatori della Juve mi è sembrato quello meno brillante. È chiaro che faccia una certa resistenza a ricoprire quel ruolo. Ma al di là di questo, ciò che non mi ha convinto è che abbiano tutti mantenuto troppo la posizione. Mi è parso un tridente un po’ scolastico. Dybala ha fatto l’ala destra senza venire dentro al campo, se lui non converge diventa meno determinante. Se questa sera si riproporrà lo stesso copione diventerà complicato».

Su Higuain.

«Un giocatore così manca. Ma io vado oltre: la Juve dovrebbe prendere un centravanti per la prossima stagione anche se lui restasse. È stato il problema principale della Juve di quest’anno, ci deve essere occupazione dell’area. Allo stato attuale delle cose questa occupazione è puramente casuale»

Su Milik.

«Mi piace come giocatore. Ma bisogna fare una riflessione della sua affidabilità dopo il doppio intervento al crociato: è un infortunio che lascia tanti strascichi. Il giocatore negli ultimi anni ha avuto troppi acciacchi. Sia Ancelotti sia Gattuso hanno finito col giocare con Mertens centravanti. Bisogna fare una riflessione seria in questo senso».

Su Gattuso:

«Lui di finali ne ha giocate tante. Sa cosa devono mettere in campo i giocatori. E anche da allenatore, ha fatto il massimo con i giocatori che ha avuto. Mi riservo qualche osservazione su quello che dice davanti ai microfoni. Spesso i principi di gioco professati non corrispondono ai comportamenti della squadra. Vorrei capire se è solo una questione di tempo o se fa un po’ il furbo».

Dopo aver fallito la Supercoppa i bianconeri potrebbero avere l’ansia da prestazione?

«La Juve ha giocatori talmente abituati a questo tipo di partite… Dubito sinceramente. La condizione della squadra mi sembra almeno pari a quella del Napoli. L’unica cosa è il precedente in campionato non molto incoraggiante. Una situazione simile a quella verificatasi con la Lazio proprio in Supercoppa».