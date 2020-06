Marca: Cavani non indosserà più la maglia del Psg

D’accordo con il club, l’attaccante non giocherà la Champions. Avrebbe dovuto unirsi al gruppo il 22 giugno ma non lo farà. Nei prossimi giorni tornerà a Parigi per sistemare le sue cose personali, poi ci sarà l’addio

Edinson Cavani non giocherà la Champions League con il PSG in base all’accordo raggiunto con lo stesso club parigino. Lo scrive Marca.

L’uruguaiano, che è nel suo paese, conclude il suo contratto il 30 giugno. Per finire la Champions, l’attaccante avrebbe dovuto raggiungere un accordo con il club, ma non sarà così.

“Questi quasi tre mesi di interruzione, con la sospensione della Ligue 1, e il fatto di terminare il contratto fanno ritenere al Matador che sia più conveniente concentrarsi sul prossimo progetto sportivo, che non è stato ancora deciso. Questa notizia significa che Cavani non indosserà più la maglia del club di cui è storico capocannoniere. Il giocatore, per preparare la Champions, avrebbe dovuto unirsi al gruppo il 22 giugno, ma non sarà così”.