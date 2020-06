Mancini: “Balotelli? Spero che una mattina si svegli e capisca che sta buttando via il suo talento”

“Gli voglio bene. L’ho allenato quando era un ragazzino, l’ho fatto giocare ed è stato straordinario per tanti anni. La mia speranza è che faccia qualcosa per cambiare tutto”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Ha parlato anche di Mario Balotelli.

“Balotelli una scommessa persa? Io gli voglio bene al di là di tutto quello che fa. L’ho allenato quando era appena un ragazzino, l’ho fatto giocare ed è stato straordinario per tanti anni. La mia speranza è che faccia qualcosa per cambiare tutto. Ha ancora trent’anni, sarebbe nel pieno della maturità fisica e calcistica. La mia speranza è che una mattina si svegli e veda che sta continuando a buttare via il suo talento. Posso dire che è un ragazzo straordinario, gentile ed educato. Gli ho spiegato tante volte che stava buttando via il talento, ha un fisico pazzesco. Le critiche ad Antonio Conte? Credo che adesso siano eccessive. Le squadre hanno ripreso da poco dopo una sosta di tre mesi difficilissima con i giocatori che si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice, anche per la Juve che è la squadra più forte o l’Inter, quindi hanno bisogno di un po’ di tempo”.