Malagò: “Io contrario alla ripresa del calcio? E’ solo una ricostruzione fantasiosa di qualche giornalista”

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5.

Cosa si aspetta dalla ripresa della serie A, anche alla luce del test della Coppa Italia?

Cosa pensa della quarantena soft?

Cosa pensa della “libertà” degli inevitabili contatti sul campo dei giocatori, durante e dopo la partita?

E’ vero che non era del tutto favorevole alla ripartenza del campionato?

Quando potranno tornare i tifosi allo stadio? Cosa pensa dei tifosi “virtuali”?

“Non lo so e non lo sa nessuno e non si può fare un discorso uguale per tutti gli sport. All’aperto? Al chiuso? Bisogna valutare la capienza dello spazio, la distanza tra le persone per capire quanta gente poter far entrare, la difficoltà di gestione di un evento dove da una parte hai gli oneri, sanificazione, pulizia, controlli etc. e dall’altra non c’è un beneficio di avere ricavi pieni se non hai il pubblico pieno. Sono valutazioni che devono essere fatte anche in base alla curva epidemiologica”.