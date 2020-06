L’allenatore del Lille: “So che Osimhen e Gabriel sono in partenza, lavoriamo per sostituirli”

Christophe Galtier in conferenza stampa: “Stanno lavorando seriamente e continueranno a farlo, intanto noi lavoriamo anche sui ragazzi che sono qui e che forse li sostituiranno o sui futuri nostri giocatori”

L’allenatore del Lille, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa. Non ha smentito le voci che danno Osimhen e Gabriel in partenza. Entrambi accostati con prepotenza al mercato del Napoli. Parlando di Osimhen ha detto:

“Il funerale del padre dovrebbe essere in programma il 23 giugno e lui sarà con noi tra il 24 e il 26. Ci sarà lavoro personalizzato per lui. Ho letto che lui e Gabriel sono in partenza, ma stanno lavorando seriamente e continueranno a farlo, intanto noi lavoriamo anche sui ragazzi che sono qui e che forse li sostituiranno o sui futuri nostri giocatori”.