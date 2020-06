La Bundesliga multa 2 dei 5 calciatori del Borussia che si erano tagliati i capelli

Secondo quanto riporta la Bild solo Sancho e Akanji sono stati sanzionati dal momento che solo loro erano stati fotografati col barbiere

Si pensava dovesse essere il Dortmund a sanzionare i suoi calciatori che, infrangendo le regole sanitarie imposte per l’emergenza coronavirus, la scorsa settimana avevano aperto la porta di casa ad un parrucchiere privato che ha tagliato loro i capelli senza indossare la mascherina.

Invece, dopo la difesa del club, è arrivata la sanzione della Bundesliga, che ha deciso di multare però solo due dei 5 calciatori colpevoli. Jadon Sancho e Manuel Akanji sono infatti stati multati, secondo quanto riporta la Bild, per una cifra che non è stata resa nota.

Secondo il Bild, non solo Jadon Sancho e Manuel Akanji avevano infranto le regole ricevendo la visita del parrucchiere, ma anche Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard, Axel Witsel e Dan-Axel Zagadou che però non saranno sanzionati dal momento che non erano visibili nella foto che prova l’insubordinazione

Jadon Sancho subito dopo la notizia della multa è stato critico sul suo account Twitter, dove ha affermato che la decisione della DFL era uno “scherzo assoluto”.