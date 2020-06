La Bild: Haaland continua a non allenarsi, infortunio più grave del previsto?

Si è scontrato con l’arbitro nella sfida al Bayern e da allora non si è più ripreso. Potrebbe essere un problema ai legamenti

Inizialmente l’infortunio di Haaland nel corso della partita col Bayern era stato catalogato come un infortunio di gioco sia pure raro visto che l’attaccante norvegese si era scontrato con l’arbitro. Con la differenza aveva ripreso serenamente a correre, mentre Haaland si era più volte fermato fino a essere sostituito.

La Bild scrive che il cyberattaccante, come era stato definito da As, continua a non allenarsi. Potrebbe avere problemi ai legamenti. La Bild scrive che il Dortmund e il calciatore stanno provando con riposo e trattamenti. Haaland ha già saltato una partita e adesso salterà anche la seconda.

Senza il suo centravanti, il Dortmund potrebbe perdere il secondo posto in classifica, a vantaggio del Lipsia.