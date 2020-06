La doppia operazione è stata conclusa entro la fine del mese: in questo modo gli effetti ricadranno sul bilancio di quest’anno

Il primo grande affare di questo nuovo calciomercato è diventato ufficiale: la Juventus acquista Arthur dal Barcellona per 72 milioni di euro più 10 di bonus e contestualmente cede Miralem Pjanic ai catalani per 60 milioni più 5 di bonus. Entrambi i giocatori rimarranno nelle loro squadre attuali per concludere la stagione, poi si trasferiranno nei nuovi club.

Arthur ha firmato fino al 2025, Pjanic fino al 2024. Il centrocampista bosniaco avrà anche una clausola da 400 milioni. Juve e Barcellona sono riuscite dunque a chiudere l’operazione entro la fine del mese, facendone così ricadere gli effetti sul bilancio di quest’anno.