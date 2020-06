John Legend: «La polizia sembra avere paura di noi neri. Si aspetta violenza più da noi che da altri»

Il Corriere della Sera intervista John Legend. La popstar è impegnata nella lotta per i diritti civili. Nel

2014 ha lanciato «Free America», una campagna per la riforma del sistema giudiziario e carcerario. Firma spesso editoriali contro il razzismo. Parla anche di Trump.

«Siamo guidati dalla peggior persona possibile. Non ascolta gli scienziati, non ha empatia e non ha capacità di pianificare strategicamente. C’è stata molta arroganza nel pensare che questo virus non avrebbe riguardato anche l’America».