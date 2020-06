Inter-Sassuolo 3-3, La grande delusione dell’Inter

Prima Gagliardini e poi Candreva falliscono il gol e all’89 Magnani non sbaglia la rete del pareggio per il Sassuolo.

La grande delusione. Dopo la sconfitta contro il Napoli per la Coppa Italia l’Inter cede anche in casa contro il Sassuolo e si fa recuperare terminando sul 3-3

Succede tutto nel finale, prima la formazione di Conte agguanta il vantaggio all’86’ con Borja Valero e poi in extremis il Sassuolo pareggia all’89 con Magnani

Grandi rimpianti per l’Inter che ha avuto due occasioni chiare per concludere la gara, prima con Gagliardini che colpisce una traversa da pochi passi e poi Candreva che non sfrutta un contropiede solo contro Consigli.

Era dall’aprile del 2018 contro la Juve che la formazione milanese non prendeva 3 gol in casa in campionato