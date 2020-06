Incidente Zanardi, interrogati gli organizzatori della staffetta

Secondo quanto riporta SportMediaset, i Carabineri del comando provinciale di Siena hanno ascoltato gli organizzatori della staffetta “Obiettivo tricolore“, durante la quale è avvenuto il grave incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi.

“Al centro delle indagini ci sarebbero anche i permessi per lo svolgimento dell’iniziativa, organizzata dalla società sportiva Obiettivo 3 di cui Zanardi è fondatore”.

Intanto, il sindaco di Pienza, località dove è avvenuto l’incidente, ha dichiarato alla stampa di non essere stato informato del passaggio della staffetta.

“Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio. Ci era stato comunicato solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato sempre tramite Fb l’annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione”.