Il Napoli vuole Sarr (senza i): il “piccolo Maldini” francese in scadenza col Nizza

Sky: ha 21 anni e più di 100 presenze in Ligue 1. Lo paragonano anche a Koulibaly, e su di lui c’è l’interesse di mezza Europa

Sarr. Senza la i. A scanso di equivoci, visto il periodo. Di nome fa Malang e in Francia lo chiamano “petit Maldini”. Sky dice che il Napoli è sulle tracce di questo difensore francese classe ’99 in scadenza di contratto con il Nizza, il quale ha aprofittato del lockdown per annunciare la sua intenzione di non rinnovare.

A soli 21 anni ha già accumulato 102 presenze, in Ligue 1, alle quali vanno ad aggiungersi le 7 collezionate nella Coppa di Francia, le 7 in Europa League e le 3 in Champions League per un totale di 119. Con tre gol: quello all’esordio in Ligue 1 contro il Rennes, uno l’anno scorso contro il Nantes e uno in questa stagione contro il Tolosa. E poi c’è il curriculum in nazionale: Sarr ha praticamente fatto tutta la trafila, dall’under 16 all‘under 21, con cui si è qualificato terzo all’ultimo Europeo giocato in Italia.

Sarr nasce terzino sinistro, per spostarsi verso una posizione più centrale, lo chiamano “Petit Maldini”, ma qualcuno lo paragona anche a Koulibaly, per caratteristiche e origini senegalesi. Ha già affrontato il Napoli in un’amichevole precampionato nel 2016 e nei preliminari di Champions League al San Paolo.

Su di lui però non c’è solo il Napoli. In Italia lo monitorano anche Milan e Lazio. Guardiola, nei mesi scorsi, si è interessato a lui, inserendolo nella lista dei giovani da monitorare. Non è un caso se nel 2016 il Guardian lo inserì tra i 60 giocatori 1999 più promettenti del mondo.