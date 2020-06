Il Napoli continua a comprare, pronti 22 milioni per Magalhaes

L’operazione sarebbe in stato avanzato secondo la Gazzetta dello Sport, per il calciatore pronto un quinquennale a 2 milioni a stagione

Il Napoli è attivo sul mercato fin da gennaio, quando a portato a termine le prime trattative per assicurarsi gli uomini giusti per il centrocampo di Gattuso, ma non è ancora finita. Il ds Giuntoli è al lavoro per chiudere nuove trattative l’ultima delle quali porta, secondo la Gazzetta dello Sport, a Gabriel Magalhaes difensore centrale del Lilla.

Dalla Francia arriva l’indiscrezione che il diesse napoletano per ingaggiare il brasiliano avrebbe proposto un accordo sulla base di 22 milioni di euro, mentre al giocatore verrebbe garantito uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

L’operazione si dovrebbe concludere solo in agosto ed apre le porte alla cessione di Koulibaly per puntare su una coppia centrale formata da Manolas e Maksimovic