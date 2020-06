Il Mattino: “Quello sguardo di Insigne al momento della sostituzione non turba Gattuso”

«Il “cinque” alla fine della partita sigilla la chiusura del caso. Ammesso che sia mai esploso. Viene sostituito e il fatto non gli va giù. Pazienza»

Il Mattino si sofferma sul caso Insigne o sul presunto caso Insigne.

Il “cinque” alla fine della partita sigilla la chiusura del caso. Ammesso che sia mai esploso un caso. Solo che certe cose, sempre meglio non farle. Però nel gesto di Ringhio c’è il punto messo alla faccenda. Lo sguardo di Insigne (che ieri ha conquistato la 200esima vittoria con la maglia azzurra) al momento del cambio, quell’espressione che non ha bisogno di chissà quali interpretazione, tradisce la voglia di continuare a stare in campo.

Viene sostituito e il fatto non gli va giù. Pazienza. È solo una frazione di secondo, un momento: poi si siede in panchina, e da lì vede la fine della gara. E così per lui, alla fine, ci sono solo carezze da parte di Gattuso.