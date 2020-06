Il Liverpool vince la Premier e Gary Neville è costretto a scappare in Papua Nuova Guinea (IL VIDEO)

L’ex bandiera del Manchester United a inizio stagione aveva detto: “Se il Liverpool vince la Premier mi sa che devo partire per la Papua Nuova Guinea”. Detto fatto

Visto che il Liverpool ha vinto la Premier League per davvero, ora in Inghilterra è scattato il giochino sociale del #wheresgary. Perché Gary Neville, l’ex bandiera del Manchester United ora commentatore tv a inizio stagione aveva detto: “Se il Liverpool vince la Premier League mi sa che devo partire per la Papua Nuova Guinea”. Tipo Eziolino Capuano quando prediva la carriera azzurra di Mertens.

In Inghilterra sanno stare al gioco e questo è il video della fuga di Neville verso Papua Nuova Guinea: