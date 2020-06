Il calcio in tv, Mediaset all’Authority: «In chiaro tutti o nessuno, non solo Tv8»

Sarebbe un aggiramento della legge Melandri: nel caso, senza pubblicità. Protesta anche Discovery. Il ministro Spadafora deve sbrogliare la matassa

La questione del calcio in chiaro si sta attorcigliando su sé stessa. La vicenda è nota. Il ministro Spadafora, che pure godrà del bagno di ascolti della Coppa Italia, vuole che anche alcune partite della Serie A vengano trasmesse in chiaro. Ma c’è l’ostacolo normativo. La legge Melandri impedisce che possa essere trasmesso calcio senza aver prima effettuato un bando di gara. Sky e Dazn lo hanno vinto per il segnale criptato riservato agli abbonati. Non ne è stato indetto alcuno per le partite in chiaro.

Mediaset ha quindi inviato una lettera all’Agcom per segnalare una “possibile condotta discriminatoria”, come riportano oggi i quotidiani. Scrive la Gazzetta:

se ora la Lega autorizzasse una sola tv (tv8?) alla trasmissione, danneggerebbe le altre, a cui dovrebbe invece essere concessa la stessa facoltà. O tutti, o nessuno.

L’ipotesi di avviare un bando d’asta è impossibile. Allora Mediaset chiede che se proprio dovrà esserci il calcio in chiaro, dovrà avvenire senza pubblicità. Oltre a Mediaset ha protestato anche Discovery – leggiamo dal Sole 24 Ore – che ha inviato una lettera la ministro Spadafora sottolineando la potenziale condotta lesiva.