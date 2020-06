Il Barcellona ha rimborsato i biglietti di Barça-Napoli, niente voucher

Ha riaccreditato i soldi (per biglietti acquistati sul sito ufficiale) direttamente sui conti correnti. In campionato, invece, non ha ancora rimborsato gli abbonati

I tifosi del Napoli che acquistarono sul sito ufficiale catalano i biglietti per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions, si sono visti restituire sul proprio conto corrente i soldi che avevano speso. La partita, che dovrebbero svolgersi agli inizi di agosto, sarà a porte chiuse. A meno di clamorose svolte. Quindi il Barcellona ha provveduto al rimborso dei biglietti, senza alcun tipo di proposta alternativa. Niente voucher, insomma.

Va invece ricordato che in Liga il Barça non ha rimborsato – almeno finora no – l’abbonamento come invece effettuato da altri club come ad esempio il Getafe che ai propri abbonati ha regalato la tessera annuale per la prossima stagione.