Higuain è in forma disastrosa e salta la “prima”: non convocato per Juve-Milan

L’argentino salta la Coppa Italia e la prima uscita del calcio italiano dopo la pandemia. Con lui anche Chiellini e Ramsey

Higuain, rientrato dal lockdown argentino “in forma disastrosa”, salterà la prima uscita del calcio italiano post-pandemia.

Maurizio Sarri ha diramato i convocati per Juventus-Milan di Coppa Italia, in campo stasera. E l’attaccante argentino non c’è. I dubbi erano legati anche a Ramsey e Chiellini, tutti assenti. Non ci saranno così come Demiral, che sta ancora recuperando dopo la rottura del crociato. Dybala, Douglas Costa e Rabiot regolarmente in lista.