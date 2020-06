Gravina esulta: “Ha vinto il calcio”

Il presidente della Figc al termine del Consiglio Federale: “Abbiamo dimostrato coerenza e grande compattezza”

Esulta il presidente della Figc Gravina al termine del Consiglio Federale in cui è stato stabilito che in caso di nuovo stop verranno adottati playoff e playout e in caso estremo si ricorrerà all’algoritmo per decretare qualificate in Europa e retrocessioni.

“Ha vinto il calcio, abbiamo sempre sostenuto l’esigenza di non rimanere fuori dal calcio europeo.

Abbiamo dimostrato coerenza e grande compattezza. In caso di stop abbiamo previsto un nuovo format con playoff e playout come auspicato dall’Uefa”

Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega Serie A), il Consiglio della Federcalcio ha approvato le linee guida proposte dal presidente, da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato.

“Abbiamo una sola esigenza, quella di chiudere i campionati sul terreno di gioco fino all’ultima giornata. Abbiamo tenuto una garanzia, il format diverso dei playoff e playout, come auspicato dalla Uefa, prima di far ricorso eventualmente all’algoritmo”. “Si parte il 20 giugno per chiudere i campionati, fino al 10/15 luglio ci siamo riservati la possibilità dei playoff e playout se ci dovesse essere un nuovo blocco momentaneo delle competizioni. Numero delle squadre? Ancora non lo abbiamo deciso ma lo faremo prima che ricominci il campionato insieme alla Lega di A. Sarà un lavoro inutile perché mi auguro che il campionato termini regolarmente”