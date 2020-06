Playoff e algoritmo per il “piano b” della Serie A: passa la linea Gravina

Il Consiglio della Federcalcio ha approvato le linee guida in caso di stop del campionato. La Lega, con Dal Pino, Marotta e Lotito, vota contro.

In caso di nuovo blocco della Serie A, si disputeranno playoff e i playout. Ora il “piano B” è ufficiale.

In Consiglio Federale passa, dunque, la linea Gravina. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega Serie A), il Consiglio della Federcalcio ha approvato le linee guida proposte dal presidente, da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato.

In caso di ulteriore necessità, invece, si ricorrerà all’algoritmo Gravina per stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni.

Respinta quindi l’ipotesi dei club di non assegnare lo scudetto e di congelare le retrocessioni in caso di nuovo stop della stagione, almeno se i verdetti non fossero già aritmetici.

Per quanto riguarda invece il campionato di Serie C, votata la promozione di Monza, Vicenza e Reggina, si ripartirà con la playoff e playout per determinare la quarta promossa in B e le retrocessioni in serie D.