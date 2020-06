Gravina: “È arrivato il momento di dare senso a questa crisi”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di Radio Rai esordendo con un commento positivo

motivato dagli ottimi ascolti che le due gare di Coppa Italia hanno avuto, segno che era il momento giusto per la ripartenza del calcio

“Ci stiamo avviando alla normalità. E’ un messaggio di speranza per tutto il Paese, che vive di questi momenti e che non deve dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto. Da questa esperienza drammatica dobbiamo creare le condizioni per migliorare come persone e appassionati di calcio. Manca l’ultimo tassello. Se l’evoluzione positiva della curva epidemiologica lo consentirà, i tifosi negli stadi saranno l’ultimo piccolo tassello per un senso concreto e reale di ritorno alla normalità”.