Gazzetta: Fabian e Mertens giocano. Callejon non è sereno, ci sarà Politano

Lo spagnolo potrebbe non essere nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto. Il motivo è la questione contrattuale. Gattuso non vuole rischiarlo

Ci sono ancora molti dubbi sulla formazione che Gattuso metterà in campo stasera contro l’Inter, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport scrive che dovrebbe essere confermata la presenza di Mertens e Fabian Ruiz, nonostante l’affaticamento muscolare.

La novità, invece, potrebbe essere Politano preferito a Callejon. Scrive la rosea:

“L’esterno spagnolo potrebbe non essere nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto. La questione legata al contratto, che scadrà a fine mese, probabilmente non lo rende sereno e l’allenatore non ha alcuna intenzione di rischiare. Ci sono stati timidi tentativi per trovare un’intesa sul rinnovo, ma i segnali sono negativi”.