Gattuso: “So la fortuna che ho avuto e se posso aiutare qualcuno lo farò sempre”

Al termine della gara di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa

“Siamo soddisfatti, ora abbiamo una finale con la Juventus che è da anni protagonista in Coppa ma io sono orgoglioso dei miei che hanno saputo soffrire ed hanno fatto una grande prova”.

Sull’emergenza sanitaria e sulle tante vittime

“Il Covid s’è portato via tante persone, è cambiato il mondo, abbiamo toccato qualcosa di brutto che ha cambiato la nostra vita, noi siamo dei privilegiati, ma è difficile il calcio senza tifosi, è totalmente diverso. Vedere gli stadi pieni ti dà un’adrenalina incredibile, una voglia maggiore”

Le sue considerazioni

“So da dove sono partito, il mio percorso. La fortuna me la sono cercata, ho avuto di più di quello che ho dato ed è doveroso comportarsi in un certo modo. So la fortuna che ho avuto e se posso aiutare qualcuno lo farò sempre”