Formazione Napoli-Juve: l’unica certezza a centrocampo è Fabian Ruiz

Ci saranno dei ritocchi nell’11 che Gattuso metterà in campo contro la Juve e Politano rischia il posto da titolare a favore del ritorno di Callejon

L’avvicinamento alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera contro la Juve è cominciata con la piacevole sorpresa di ritrovare Manolas in campo ad allenarsi con i compagni. Non è detto che riesca ad essere a disposizione per la partita, ma ci proverà in ogni modo.

Per quanto riguarda la formazione Gattuso comincia a pensarci. Non avrà l’incognita in porta dove Meret potrà giocarsi la sua chance che aspetta dal 3 febbraio scorso. Si profilano ritocchi secondo il Corriere dello Sport

a sinistra, in difesa, si sistemerà Mario Rui; in mezzo al campo, visto che sta bene, la prima maglia toccherà a Fabian Ruiz e poi si capirà se varrà la pena toccare altro; in attacco, Politano rimane in vantaggio – ma di poco- su Callejon, per alimentare il primo e probabilmente unico ballottaggio di questa lunghissima vigilia.