Il presidente della federcalcio turca opta per l’anno prossimo: “La priorità è che ci siano gli spettatori, siamo disposti ad ospitarla nel 2021”

Istanbul avrebbe dovuto ospitare la finale di Champions League di quest’edizione, ma l’UEFA è sempre più orientata per questioni di sicurezza a svolgere le fasi finali delle competizioni in una sola città, con Lisbona e una città tedesca favorite rispettivamente per Champions ed Europa League. In questo senso, la federazione turca ha praticamente dato il proprio via libera attraverso le parole del presidente Nihat Ozdemir e riportate da AS: “Vogliamo che gli spettatori siano presenti alla finale, questa è la priorità. Quindi siamo disposti ad abbandondare l’idea di organizzare la finale di quest’anno e prepararci per quella del prossimo”. La decisione del Comitato Esecutivo UEFA è attesa per mercoledì 17 giugno.