Di Biagio: “Contro il Napoli spero di vedere una squadra coraggiosa e offensiva”

Il tecnico della Spall in conferenza: “Il Napoli è una delle squadre più in forma, se non quella più in forma, dovremo fare un’ottima fase difensiva”

Gigi Di Biagio, il tecnico della Spal che domani pomeriggio affronterà il Napoli al San Paolo, ha parlato in conferenza stampa

“Mi aspetto una squadra in crescita, soprattutto dal punto di vista fisico. Soprattutto rispetto alla gara con il Cagliari. La speranza è di vedere una Spal più coraggiosa e più offensiva che crei qualcosa nell’aria rivale. Ci saranno dei cambi certamente. Abbiamo avuto diversi problemi fisici e defezioni. Ci saranno diversi cambi confermo. A volte non è così scontato che l’allenatore abbia in mente la formazione il giorno prima. A volte mi sembra non si capisca che calcisticamente parlando siamo in una situazione drammatica. Secondo me lo vedremo presto ma c’è poco tempo”

Sul Napoli

“È una delle squadre più in forma, se non quella più in forma, dovremo fare un’ottima fase difensiva e colpirli nel momento in cui magari stanno soffrendo. Il modo di affrontare questa gara l’abbiamo ben chiaro, poi bisognerà dimostrarlo con i fatti”

Su Petagna?

“Mi piacerebbe vederlo negli ultimi 30 metri più vicino alla porta, è un terminale offensivo importante.

Su Berisha?

“Non sta bene, stiamo valutando insieme al dottore, penso che nei prossimi giorni la società farà un comunicato su quello che sta facendo”