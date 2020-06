De Luca attacca Report: “Stiamo preparando due querele, una penale e l’altra civile”

Il presidente della Regione Campania: “Lunedì scorso c’è stata una trasmissionaccia, che ha mostrato dei falsi clamorosi sulla tv pubblica”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento in diretta social per fare il punto sull’emergenza coronavirus ha elogiato tutti per il risultato di zero contagi raggiunto nella giornata di ieri

“Avere avuto zero contagi in Campania ci riempe di gioia e orgoglio, è stato fatto un grande lavoro. Qualche altro caso ci sarà nei prossimi giorni, ma l’importante è che non ci sono più focolai. Ringrazio i nostri concittadini che ci hanno aiutato e supportato. La Campania si è salvata per tante ragioni, anche perché abbiamo avuto il coraggio di anticipare decisioni poi prese dal governo Nazionale. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere quando in altre parti d’Italia si facevano brindisi in piazza. Oggi camminiamo a testa alta, siamo la regione che ha dato la prova migliore di efficienza organizzativa e amministrativa. Il nostro miracolo è doppio, eravamo appena usciti dal Commissariamento e siamo la regione con meno fondi a disposizione per la sanità. La Campania è una regione sicura dal punto di vista sanitario. La Campania è ripartita e siamo sereni, siamo contenti per l’ottimo lavoro. Dobbiamo continuare così con grande tranquillità”.

De Luca poi risponde alle accuse di Report (trasmissione in onda sulla RAI):

“Si è tornati alle vecchie abitudini, ci sono soggetti che dopo essersi nascosti per due mesi sono tornati fuori. Ci sono poi media informativi che sono tornati a fare campagne di aggressione. La Regione Campania ha già stilato sei querele per diffamazione. Lunedì scorso c’è stata una trasmissionaccia, che ha mostrato dei falsi clamorosi sulla tv pubblica, stiamo preparando altre due querele, una penale e l’altra civile. Un giornalista che ha dato una notizia clamorosamente falsa sull’ASL in un altro paese sarebbe stato subito licenziato, ma siamo in Italia. L’ASL Napoli 1 sarà per noi una bandiera, sarà una vicenda simbolica di quello che in Italia è la trasparenza amministrativa. Noi restiamo in silenzio davanti alle porcherie mediatiche, ci attaccheranno per i grandi risultati conseguiti in Campania”.