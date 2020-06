De Laurentiis presenterà il piano per gli stipendi dopo la partita con il Verona

Definisce così il Mattino la riunione di ieri tra il presidente De Laurentiis e la squadra. Nessun pagamento degli stipendi dunque, ma una promessa

il presidente ha promesso che subito dopo la gara con il Verona presenterà il piano che ha in mente per le riduzioni salariali. Che, garantisce, non sarà particolarmente pesante nonostante una situazione dei conti della società che risentono della lunga sosta