Corriere: il Napoli aspetta Koulibaly dopo la cura Gattuso

Gattuso ha lavorato a lungo sul difensore senegalese, soprattutto sotto l’aspetto mentale. Da Castel Volturno assicurano che i progressi già si vedono

La Coppa Italia che andrà in scena nel weekend, scrive il Corriere della Sera, “vale un pezzo di stagione non solo per le squadre, ma anche per i singoli”.

Sarà una vetrina per i giocatori che fino a questo momento, per un motivo o per un altro, hanno tradito le attese.

“Ora o mai più: sono in molti che, da qui alla fine di quest’estate bollente, dovranno giocarsi tutta la stagione. Per qualcuno c’è in ballo anche il futuro“.

Tra questi c’è Kalidou Koulibaly.

“Un’estate fa Kalidou Koulibaly valeva 110 milioni. De Laurentiis ha detto molti no. Salvo poi probabilmente pentirsene quando il gigante senegalese ha iniziato a infilare un errore dietro l’altro. Cose non da lui. Il suo blackout tecnico al Napoli è costato moltissimo nella prima parte di stagione. Gattuso ci ha lavorato a lungo, soprattutto sotto l’aspetto mentale. I progressi, assicurano da Castel Volturno, si vedono già. Vediamo”.