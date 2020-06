Cormezz: Milik e Mertens sono diffidati, potrebbe trovare spazio Llorente

Gattuso potrebbe sostituirli in corsa per lasciare spazio allo spagnolo in vista dell’importantissima gara di venerdì contro l’Atalanta

Equilibrio e gestione delle risorse. Gattuso si è rivelato molto bravo in questo, oltre che nel motivare i proprio calciatori, e proprio per questo, secondo l’edizione del Corriere del Mezzogiorno, attuerà un massiccio turn-over per la sfida di oggi contro la Spal. Ma questo è solo uno scoglio, una battaglia di una guerra molto più lunga che per il prossimo scontro presenterà di fronte agli azzurri l’Atalanta e per questo il tecnico deve fare bene i suoi conti, soprattutto in attacco dove sia Mertens che Milik sono diffidati

Nella gestione delle risorse a disposizione bisogna pensare a tutto, sia Mertens che Milik sono diffidati e, prima della trasferta contro l’Atalanta, l’attenzione è massima, anche per questo motivo anche Llorente potrebbe strappare uno spezzone di gara