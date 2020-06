Coppa Italia, sugli spalti dell’Olimpico ci saranno i “tifosi virtuali”

Sul Mattino. Un’azienda avellinese ha messo in campo per la finale di stasera una grafica virtuale prodotta ed integrata tramite software di elaborazione digitale

La finale di stasera tra Napoli e Juventus, valida per la Coppa Italia, non avrà tifosi presenti nel pubblico ma dei supporter virtuali. Lo scrive il Mattino. Gli spalti saranno colorati con delle grafiche ad hoc per garantire calore e pubblico, anche se fittizio. Se ne occuperà l’azienda avellinese IacoGroup. Sembrerà di vedere seduti i tifosi

“grazie ad una grafica virtuale prodotta ed integrata tramite sofisticati software di elaborazione digitale”.

La Lega Serie A, inoltre, grazie alla sua app, prevede una serie di attività collaterali per coinvolgere i tifosi da casa.