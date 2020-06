Contro la Spal Gattuso pensa di dare spazio a Younes e Lobotka

Contro la Spal Gattuso si prepara ad un nuovo turnover. Le partite sono tante e troppo ravvicinate per fare scelte di altro tipo. Del resto, lui stesso ha chiarito, dopo la partita contro il Verona, che nel suo Napoli avrebbero avuto spazio tutti.

Naturalmente, ha anche lui i suoi punti fissi, scrive il Mattino: Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Zielinski, Demme e Insigne. Ma il tecnico dovrà dosare le energie degli altri.

“È evidente che Gattuso deve dosare le energie soprattutto durante i giorni che passano da una partita all’altra. I recuperi, per esempio, sono fondamentali per evitare gli infortuni. Ed è per questo che il vice Riccio segue passo dopo passo anche le sedute di scarico il giorno dopo il match. Le esclusioni, non sono mai bocciature. Sbagliato, per esempio, parlare di seconde linee: in queste 11 gare di campionato, Gattuso li alternerà tutti. Domenica, per esempio, potrebbero esserci delle chance anche per Younes. Così come per Lobotka. Dipende da come il tecnico azzurro valuterà le condizioni fisiche (Lobotka sta meglio, Allan ha ancora qualche problema alla caviglia)”.