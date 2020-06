Che tempo fa? La Liga passa al calendario variabile: se fa troppo caldo si rinvia

Tebas ha annunciato che le partite programmate alle 13 (per renderle appetibili all’estero) potranno essere spostate in funzione delle previsioni del tempo

Le previsioni del tempo. Altro che l’ultima polemica italiana sugli orari delle partite alla ripresa del campionato, la Liga si attrezza e passa al calendario a geometria variabile: se le previsioni dovessero avvertire che farà troppo caldo per giocare, la partita sarà rinviata in serata, con un clima più mite.

Lo racconta la Faz. In Spagna hanno previsto anche partite con calcio d’inizio alle 13, nonostante le alte temperature estive. “Per noi è importante che ci siano anche partite alle 13 il sabato e la domenica in modo che i nostri tifosi all’estero possano guardare queste partite”, ha dichiarato il presidente della lega Javier Tebas. Che poi ha spiegato alla televisione spagnola che per la prima volta stavano lavorando con le previsioni meteo per stilare il programma di gioco.

Espanyol- Alavés del 13 giugno, per esempio, e Athletic Bilbao-Atlético Madrid del 14 dovrebbero iniziare, appunto, alle 13. Secondo le previsioni disponibili al momento è previsto bel tempo, a Barcellona e Bilbao. Ma se facesse troppo caldo le partite delle saranno spostate alle 17, ha promesso.

“Non abbiamo ancora definito il programma per le altre giornate – ha detto Tebas – Le previsioni del tempo aggiornate stanno funzionando”.